Военные учения стран НАТО стартовали в Грузии

Тбилиси, , 21:59 — REGNUM Под Тбилиси на полигоне Вазиани стартовали многонациональные военные учения стран НАТО и ее партнеров «Достойный партнер 2017», в которых примут участие более 2,8 тысяч военных из восьми стран (США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении Грузия и Украины). Об этом передает Sputnik со ссылкой на сообщение президента Грузии Георгия Маргвеашвили.

«Я не смог бы описать более правильно наши совместные учения, чем это название — «Достойный партнер», — сказал глава государства, обращаясь к собравшимся на плацу военным из разных стран. — Мы являемся достойными друг другу соратниками и вместе держим знамя свободы, демократии, глобальной стабильности прав человека».

Отмечается, что учения «Достойный партнер 2017», которые продлятся до 12 августа, будут проходить на военных базах Вазиани и Норио.

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