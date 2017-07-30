Ответ России на санкции США: «Ситуационное реагирование — всегда проигрыш»

Москва, , 21:38 — REGNUM Чем слабее Америка, тем жестче она себя ведет по отношению к противнику. Об этом заявил в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, 30 июля 2017 года.

В материалах авторитетного лондонского издания Chattam House прямо сказано о русском вызове, который состоит в том, что русские сначала капитулировали унизительным образом после поражения в холодной войне, а теперь пересматривают результаты поражения, в котором они были расчленены. И это выглядит очень опасно. Истинное отношение Запада к России, уверен политолог, состоит именно в этом.

Проблема, впрочем, не только в отношении Запада к России, но и, что не менее важно, в тех «точечных» ответах, которые даются на выпады.

«А когда отвечаешь точечно (тебя ударили, ты ответил), то ясно точно, что это проигрыш. Ситуационное реагирование — всегда проигрыш», — сказал Кургинян.

По его мнению, на данный момент необходимо признать, что тесного сближения с Западом, тем более вхождения в Запад, у России не будет никогда. При этом с Америкой, безусловно, можно играть. Можно лавировать. Можно пытаться затаскивать Штаты в дальние от России регионы. Как считает Кургинян, делать нельзя только одного — не нужно испытывать тех иллюзий о сближении и вхождении, на основе которых рухнул Советский Союз. США никогда не будут элементом мировой политики, с которым мы сблизимся:

«Иллюзии, на основе которых строилась наша стратегия с конца 70-х годов, ложны. Европа не суверенна, США ни в каком виде не будут нас поддерживать. Нам надо жить отдельно. Давайте думать, как жить», — сказал политолог.

Такой разговор, в свою очередь, не ведется по причине наличия очень сильной прозападной элиты, на которую и давят санкции американцев:

«Их основная ставка совершенно понятна — они хотят включить прозападную элиту здесь, пугая ее санкциями. Не народ, который говорит «слава Богу, будем свою картошку выращивать», не даже бизнес. Они пугают этот прозападный сегмент нашего общества, считая, что поднимут этот сегмент», — утверждает Кургинян.

Опасность американцев, считает он, состоит именно в их ослаблении:

«Чем больше они будут ослабевать, тем больше будут стремиться к мировому господству. Они не могут от него отказаться. Это исключено. Англосакс власть не отдает, он душит тех, кто хочет ее отнять, это его родовая специфика», — считает политолог, подчеркивая, что именно их ослабление и представляет максимальную опасность, потому что чем больше они ослабляются, тем более остервенело они будут вести себя по линии мирового господства.

«Но если они так себя ведут, то понятно, что даже произнесение слов «холодная война» уже изменит стратегию в России», — сказал политолог.

Напомним, власти РФ приняли решение ответить на новые ограничительные меры со стороны США. Персонал дипмиссий США в Российской Федерации будет сокращен на 755 человек. Именно столько российских дипломатов работают сейчас в США.

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