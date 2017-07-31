От Украинской Православной Церкви требуют осудить «российскую агрессию»

Киев, , 12:51 — REGNUM Некоторые политики Украины, будучи атеистами, лишь спекулируют на теме духовности. Об этом заявил наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел в письме к президенту Порошенко. Желание официального Киева вмешаться в дела церкви, пытаясь принять рейдерские законы, митрополит считает возмутительным, а сами законопроекты — попирающими конституцию Украины и нормы международного права. Об основных событиях жизни Украинской Православной Церкви в первые два летних месяца пишет Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Не секрет, что и сам Петр Порошенко в своем время посещал богослужения УПЦ, поэтому выдвинутое владыкой обвинение в псевдодуховности может к нему вполне относиться. Однако не только президент вызывает гнев церкви — недавно министерство культуры обвинило УПЦ в сотрудничестве с руководством ЛНР. По сути, минкульт обратился к правоохранительным органам с просьбой вмешаться, от УПЦ же, в свою очередь, требуется публично осудить «российскую агрессию».

По мнению УПЦ, минкульт разжигает межрелигиозную рознь, дискриминируя церковь в том числе и «как структуру, представляющую интересы миллионов верующих». Данные обвинения, впрочем, могут быть отнесены и на счет властей государства: для таких серьезных обвинений со стороны минкульта необходимо одобрение высшего руководства. Поэтому митрополит Павел обратился сразу к Порошенко, минуя взявший агрессивный тон минкульт.

Что же касается обращения к простым гражданам, его сделал Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий, напомнивший всем верующим о необходимости сохранять мужество во времена гонений. Впрочем, президент Украинской ассоциации религиозной свободы Виктор Еленский считает, что никакой угрозы нет: миф о гонениях на УПЦ родом из Кремля, которому нужно показать, что на Украине ущемляют православных, «чтобы было, кого защищать».

Подробнее о происходящем с Церковью на Украине читайте здесь: «Даже коммунисты такого не вытворяли»: обзор церковной жизни на Украине

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