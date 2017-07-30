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Пушков сравнил «наследие» Порошенко с картиной «Девятый вал»

Политика

30 июля президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что творчество Ивана Айвазовского является культурным наследием Украины

Пушков сравнил «наследие» Порошенко с картиной «Девятый вал»
«Девятый вал». Иван Айвазовский. Холст, Масло. 221×332 см, 1850 г

Москва, 30 июля 2017, 17:20 — REGNUM  Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter отреагировал на заявление президента Украины Петра Порошенко об «украинском художнике Айвазовском».

«Единственное полотно Айвазовского, которое имеет отношение к Порошенко и его «наследию», это «Девятый вал», — написал сенатор. — И он уже приближается».

Напомним, 30 июля президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что творчество Ивана Айвазовского является культурным наследием Украины.

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