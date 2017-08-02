Трамп не оплатит смену пола американским солдатам. Тысячи обиженных

Вашингтон, , 02:04 — REGNUM 27 неделя правления президента Трампа оказалась отмечена серией разочарований, постигших как самого «лидера свободного мира», так и 15.000 предполагаемых солдат-трансегендров американских вооруженных сил. Об этой серии печальных событий рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Продолжая ломать курс своего предшественника, Трамп объявил, что в ВС США нет никакого места для людей, чья гендерная самоидентификация не совпадает с их биологическим полом. Послабление, подаренное этой категории граждан президентом Обамой, было заблокировано Трампом под предлогом экономических причин. Ларчик открывается просто: если трансгендер соберется менять пол, будучи американским военнослужащим, оплатит этот процесс американский же налогоплательщик. Лишние полтора миллиарда долларов на реализацию этого процесса Трамп выделять не считает нужным.

А вот известный политик-тяжеловес старой закалки, видный деятель Республиканской партии Маккейн, нанес Трампу неожиданный удар. Вернувшись в строй после хирургической операции, «ястреб» принял участие в голосовании по отмене основных положений Obamacare, и утопил инициативу Трампа. Учитывая огромный пропагандистский вес затеи по отмене Obamacare для нынешнего хозяина Белого дома, ярость Трампа и его команды по поводу такого поворота событий вполне понятна.

О других связанных с Трампом последних событиях читайте здесь: США: вероломство Маккейна, обиженные трансгендеры и предчувствие войны

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