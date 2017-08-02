ЕС выкручивает Турции руки?

Анкара, , 01:29 — REGNUM Намекая Турции, что она Евросоюзу не особенно нужна, ЕС, тем не менее, пытается не допустить выхода Анкары из предшествующего русла евроинтеграции. Для этого Европа задействует, помимо уже привычных обращений к теме нарушения прав человека, и экономические рычаги. С обзором последних событий в отношениях Турции и западного мира знакомит генеральный директор Международного Института Развития Научного Сотрудничества, постоянный автор ИА REGNUM Ариф Асалыоголу.

Как заявил ответственный за расширение союза в Еврокомиссии Йоханнес Хан, Турция очень быстро удаляется от европейских установок. Что не только негативно сказывается на двусторонних отношениях, но будет иметь экономические последствия. Эти слова сказаны накануне встреч в Брюсселе главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и министра по евроинтеграции Турции Омера Челика. К заявлению Хана можно прибавить также высказывание премьер-министра Австрии Кристиана Керна о том, что членство Турции в ЕС невозможно, а расширение таможенного союза напрямую увязано с реализацией принципов правового государства в этой стране.

Приостановка переговоров о таможенном союзе грозит отменой программы роста турецкой экономики в 1,8 раз. Под угрозой оказывается экспорт турецкой агропродукции и туристический сектор.

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