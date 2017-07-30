ЛНР: На Западной Украине занимаются подготовкой террористов

Луганск, , 14:36 — REGNUM Вооруженные силы Украины на Западной Украине организовали учебный центр для массовой подготовки специалистов минно-взрывного дела. Об этом 30 июля сообщили в центре по взаимодействию с общественностью министерства внутренних дел Луганской Народной Республики.

«На горячую линию МВД ЛНР поступило сообщение военнослужащего 48-й отдельной инженерной бригады ВСУ. В рамках программы МВД ЛНР по оплате сведений о преступлениях украинских карателей мужчина сообщил, что в настоящее время в 201-м учебном центре ВСУ, расположенном в Каменец-Подольском Хмельницкой области проходит массовое обучение военнослужащих минно-взрывному делу. Там курсанты практически изо всех бригад. Никаких «рукопашек», тактики, целевой стрельбы — только минно-взрывное дело. Причем в инструкторах такие «зубры», что страшно становится. Один из них прямо говорит курсантам, чтобы те «забыли всё, чему их учат», то есть, чтобы никому больше не показывали», — рассказали в полиции.

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По предварительным результатам проверки МВД ЛНР полученная информация подтвердилась. Также установлено, что часть инструкторов призвана из запаса, их персональные данные уточняются.

Кроме того, в Центре по взаимодействию с общественностью рассказали, что сотрудники МВД ЛНР только за одни сутки обнаружили и уничтожили более 10 тысяч кустов конопли.

В МВД отметили, что в ходе проведения операции «Мак» участковые инспекторы Краснодонского ГРУВД МВД ЛНР в районе села Комиссаровка обнаружили и уничтожили путем сожжения 4500 кустов конопли. В тот же день в ходе проведения операции «Стоп, наркотик!» полицейские Антрацитовского ГРУВД МВД ЛНР в районе поселка Каменный обнаружили и уничтожили путём сожжения еще 4797 кустов конопли.

«Всего за сутки обнаружено и изъято 429 граммов вещества растительного происхождения зелёного цвета, предположительно конопли; 10 079 кустов конопли; 500 милилитров опия; один грамм метадона. Изъятые вещества направлены в экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел. По результатам исследований будут приниматься решения о возбуждении уголовных дел», — сообщили в министерстве.

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Напомним, что с 1 июля по 1 сентября министерство внутренних дел Луганской Народной Республики проводит специальную профилактическую операцию «Стоп, наркотик!», которая находится под постоянным контролем министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета.