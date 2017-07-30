В Великобритании 150 человек, подозреваемых в терроризме, лишины подданства

Лондон, , 12:33 — REGNUM Власти Великобритании лишили подданства более 150 предполагаемых экстремистов, которые покинули страны, а также запретили им повторный въезд в Соединённое королевство. Об этом сегодня, 30 июля, пишет издание Sunday Times.

Сообщается, что в последние годы власти королевства стали лишать подданства тех, кто отправился воевать на стороне террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в зоны конфликтов, а также так называемых «невест джихадистов» — девушек, которые уехали в Сирию, чтобы выйти замуж за боевиков.

С начала 2017 года, по данным издания, британские власти аннулировали более 40 паспортов. При этом у всех лиц, лишенных британского подданства, остается гражданство ещё как минимум одной страны.

Источники Sunday Times утверждают, что британские власти рассматривают вариант лишения подданства отца и брата исполнителя теракта на стадионе в Манчестере Салмана Абеди. Однако, более предпочтительным вариантов для Лондона была бы их экстрадиция в Великобританию. В данный момент они находятся в ливийской тюрьме.

Напомним, ранее британские СМИ сообщали, что спецслужбы Соединённого королевства добавили в список лиц, представляющих террористическую угрозу, 350 подданных Её Величества, которые вернулись на родину после поездок в Сирию. Известно также, что всего в зону конфликта совершили поездку 850 британцев.

До 15% из них были убиты, а примерно половина вернулась в Великобританию. Всего в списке лиц, представляющих террористическую угрозу в Соединенном королевстве, числятся около трех тысяч человек.