Саакашвили утверждает, что лишен гражданства Украины мошенническим путем

Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Украины и бывший украинский гражданин Михаил Саакашвили уверяет, что его лишили гражданства Украины незаконно. Об этом он написал на своей странице в Facebook сегодня, 30 июля.

Саакашвили утверждает, что посмотрел копию анкеты, на основании которой президент Украины Пётр Порошенко принял решение о лишении Саакашвили гражданства. Экс-президент Грузии утверждает, что под анкетой стоит не его подпись.

«Посмотрел копию анкеты, на основании которой президент лишил меня гражданства. Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета!» — пишет Саакашвили.

Он требует «немедленно» провести графологическую экспертизу и напоминает, что речь идёт об уголовном преступлении.

Напомним, 26 июля Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. Решение принято на основании того, что Саакашвили якобы предоставил недостоверные данные при подаче документов на вступление в гражданство Украины.

В частности, речь идет об анкете, в которой Саакашвили не указал, что был заочно арестован властями Грузии в 2014 году. В 2015 году, когда сам же Порошенко даровал Саакашвили украинское гражданство, всем об этом было известно.