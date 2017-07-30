Главный военно-морской парад России начался в Петербурге и Кронштадте

Санкт-Петербург, , 10:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге в 10:00 30 июля начался Главный военно-морской парад в честь Дня военно-морского флота. В таком формате он проводится впервые в новейшей истории России и является наследником традиции времен Петра Великого.

Парад развернется сразу на двух акваториях: на большой Неве в центре Северной столицы и на рейде Кронштадта у острова Котлин в Финском заливе. В нем примут участие около 40 боевых кораблей и судов обеспечения. На параде присутствует главнокомандующий Вооруженными силами России, президент Владимир Путин.

Старт параду дал выстрел пушки Петропавловской крепости.

Для прохождения боевых кораблей в парадном кильватерном строю по Неве прекращено движение транспорта сразу по четырем мостам через Неву: Благовещенскому, Дворцовому, Литейному и Троицкому. Эти переправы разведены, что само по себе является уникальным зрелищем для жителей и гостей города.

Особенностью Главного военно-морского парада в Петербурге станет то, что в нем примут участие не только корабли Балтийского флота, как обычно бывает в День ВМФ, но и пришедшие в город корабли Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, а также масштабная авиационная часть праздника.

На кронштадтском рейде появились мощнейшие боевые корабли, которые нельзя было увидеть здесь ранее. «Звездой» парада является тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», предназначенный для поражения воздушных, надводных и подводных целей в дальней и океанской зоне. Корабль несет несколько десятков противокорабельных ракет «Гранит», он также вооружен комплексами «Удав», «Смерч», «Кинжал» и «Кортик».

Не меньшее внимание привлекает бросивший якорь в Кронштадте тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской». Он предназначен для нанесения ударов баллистическими ракетами «Булава» с ядерными боеголовками по крупным объектам на территории противника. Для этого подводного ракетоносца нет ни одной точки на Земле, которую он не мог бы накрыть своим ракетным залпом.

В Кронштадт пришли и другие корабли крупного водоизмещения, в том числе ракетный крейсер «Маршал Устинов», большие десантные корабли «Иван Грен» и «Александр Шабалин», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». Предстанут на параде фрегаты «Сообразительный» и «Адмирал Горшков», подводные лодки «Колпино», «Великий Новгород», «Владикавказ», малые противолодочные корабли «Зеленодольск» и «Казанец».

В зрелищной невской части Главного военно-морского парада примут участие новейший фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», корвет «Стойкий», построенный по технологии «корабля-невидимки», подводная лодка «Дмитров», большой десантный корабль «Минск», большой ракетный катер «Димитровград», малый противолодочный корабль «Уренгой», корабль противоминной обороны «Александр Обухов», противодиверсионные и патрульные катера нового поколения, способные уничтожать нарушителей морской границы, пиратов и террористов. Пройдет в парадном строю по Неве и малый ракетный корабль «Серпухов», который в прошлом году нанес ракетный удар по объектам террористов в Сирии.

В авиационной части парада примут участие 40 вертолетов и самолетов морской авиации. Зрители парада увидят в небе истребители Су-27, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, МиГ-31, бомбардировщики Су-24, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, самолет-заправщик Ил-78, военно-транспортные Ан-72 и Ан-140, вертолеты Ка-27, Ка-29, Ми-8.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге транслируется на шести больших телевизионных экранах, которые установлены на Сенатской, Биржевой, Дворцовой площадях и на южной оградительной стенке Кронштадтского порта.

Завершится празднование Дня ВМФ вечерним праздничным салютом в центре Санкт-Петербурга.

Помимо Главного военно-морской парада в Санкт-Петербурге, парады военных кораблей в День ВМФ проходят в городах Астрахани, Балтийске, Владивостоке, Полярном, Севастополе, Североморске, на территории пункта базирования ВМФ России в порту Тартус в Сирии.

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