США, Япония и Южная Корея ответили новыми учениями на пуск ракеты в КНДР

Токио, , 08:11 — REGNUM Вооружённые силы США и Японии провели совместные авиационные военные учения в связи с очередным пуском баллистической ракеты Корейской Народно-Демократической Республикой. Об этом сегодня, 30 июля, заявил журналистам министр иностранных дел Японии Фумио Кисида (совмещает должность министра обороны страны).

«В условиях, сложившихся в сфере безопасности, учитывая ракетный пуск КНДР 28 июля, мы на порядок укрепили силу сдерживания и противодействия японо-американского союза, а также продемонстрировали высокий уровень желания и возможностей нашей страны ля стабилизации ситуации в регионе», — сказал Кисида.

Известно, что в маневрах приняли участие два американских стратегических бомбардировщика B-1 и два истребителя японских сил самообороны F2. Самолёты в боевом порядке от западной части острова Кюсю на юго-западе Японии до воздушного пространства в районе Корейского полуострова в пределах зоны действия японских ПВО.

Когда самолёты достигли границы действия ПВО Японии, истребители японских ВВС повернули обратно, а американские самолёты продолжили полёт. К ним присоединились самолёты ВВС Японии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 июля КНДР провела успешные баллистические испытания. Была запущена ракета «Хвасон-14», которая пролетела почти тысячу километров и упала в море в исключительной экономической зоне Японии.