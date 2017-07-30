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Польша храбрится перед запуском процедуры санкций со стороны Еврокомиссии

Политика

Брюссель не устраивает польская судебная реформа

Польша храбрится перед запуском процедуры санкций со стороны Еврокомиссии
Ян Матейко. Станчик. 1862

Варшава, 30 июля 2017, 07:31 — REGNUM  Власти Польши приняли к сведению решение Европейской комиссии о начале санкционной процедуры в отношении Варшавы из-за судебной реформы. Соответствующее заявление распространила накануне, 29 июля, пресс-служба Министерства иностранных дел Польши.

«Министерство иностранных дел приняло к сведению решение Европейской комиссии (ЕК) о начале процедуры за невыполнение обязательств страны-члена», — сказано в сообщении.

Также в польском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что вновь готовы представить Европейской комиссии содержательный ответ по поводу судебной реформы в стране.

Кроме того, МИД Польши напомнил, что в польской судебной системе роль председателя судов якобы имеет «преимущественно административный характер». Утверждается, что действия судей якобы не оказывают влияния на правовое положение сторон.

Советник президента Польши Кшиштоф Щерский считает, что в компетенцию Европейской комиссии не входит вопрос судебной реформы Польши и, что ЕК встала на путь, «ведущий в никуда».

Щерский уверен, что Еврокомиссия не сможет заставить Польшу отказаться от судебной реформы, и рано или поздно, ЕК придется уступить. Если же ЕК будет упорствовать, то каждый новый шаг будет означать, что сворачивание с этого пути будет иметь для Комиссии все большую цену, а свернуть в определенный момент будет необходимо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия заявила, что готова запустить процедуру санкций в отношении Польши за нарушение этой страной европейского законодательства после того, как в стране опубликуют принятый закон о работе всеобщих судов.

Кроме того, ЕК прямо предупредила Польшу о том, что будет запущена процедура лишения Варшавы права голоса в Совете Евросоюза, если в отставку будут отправлены судьи Верховного суда Польши.

Проводимая в Польше судебная реформа фактически уничтожает независимость судов и ставит их в зависимость от исполнительной власти.

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