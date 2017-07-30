Трамп очень огорчен бездействием Китая в отношении КНДР

Вашингтон, , 03:56 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен пересмотреть политику отношений с Китаем, поскольку Пекин ничего не делает для решения северокорейской ядерной проблемы. О своем разочаровании Китаем глава Белого дома сообщил 29 июля на своей странице в сети микроблогов Twitter.

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Комментируя ситуацию с КНР,обвинил своих предшественников в глупости, поскольку США многие годы «позволяли» китайской экономике развиваться,Вашингтон ничего не получил взамен.

«Я очень разочарован в Китае, - отметил американский лидер. — Наши глупые прошлые лидеры позволили им зарабатывать сотни миллиардов долларов в год, но они НИЧЕГО не сделали для нас с Северной Кореей, просто говорят».

Трамп отметил также, что не намерен оставлять курс прежних администраций в отношении Пекина без изменений. И все же, «Китай может легко решить эту проблему», подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий Тихоокеанским флотом США Скотт Свифт заявил о том, что ВМС США готовы нанести ядерный ракетный удар по КНР, в случае если от главы государства поступит соответствующий приказ, поскольку он, как военнослужащий США обязан подчиняться приказам главнокомандующего.

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Напомним, еще до вступления в должность Дональда Трампа конгресс США поручил американским военным разработать новые критерии оценки способности России и Китая пережить гипотетический ядерный удар. Проект был разработан при президенте Обаме и получил поддержку обеих палат.

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