В Австралии предотвращена попытка авиатеракта

Сидней, Австралия, , 02:52 — REGNUM В Сиднее раскрыт террористический заговор, целью которого являлась организация взрыва на борту самолета. В результате антитеррористической операции были задержаны четверо подозреваемых, сообщает 30 июля The Sydney Morning Herald.

проведенных

четырех

Результатом серии антитеррористических рейдов,в Сиднее силами австралийской федеральной полиции и антитеррористической службой, стало задержаниечеловек.

Сообщается, что задержанные могут быть причастны к планированию авиатеракта.

Между тем антитеррористическая операция, начавшаяся в городе около 13:00 субботы, 29 июля, продолжается.

«Обыски и более широкое расследование продолжаются, и дополнительная информация будет предоставлена в соответствующее время», - говорится в распространенном в СМИ сообщении оперативников.

«Эти операции направлены на то, чтобы нарушить и предотвратить планы по проведению террористических атак в Австралии», - прокомментировал ситуацию премьер-министр Австралии МалкольмТернбулл, подчеркнув, что приоритетом государства является безопасность всех австралийцев.