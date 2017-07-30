Президент Приднестровья готов встретиться с Додоном в ближайшие месяцы

Тирасполь, , 02:41 — REGNUM Президент Приднестровья Вадим Красносельский готов встретиться с молдавским коллегой Игоре Додоном «в ближайшие месяцы» — на территории Молдавии либо ПМР. Об этом Красносельский заявил в ходе мероприятий в Бендерах, посвященных 25-летию миротворческой операции на Днестре, передает корреспондент ИА REGNUM.

В мероприятиях изначально предполагалось участие Додона, а также вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Однако после того, как визит Рогозина был сорван Молдавией и Румынией, не позволившим его самолету сесть в Кишиневе, приднестровская сторона отменила визит Додона в Бендеры и его встречу с Красносельским.

Президент ПМР отметил, что международный формат мероприятий был сорван, военные представители Молдавии в Объединённой Контрольной комиссии и Объединённом военном командовании также отказались от участия. «Следовательно, если сюда бы прибыл президент Додон, кого бы он представлял? В таком случае исключалось участие Игоря Николаевича Додона в мероприятиях, и мы провели праздник как праздник Приднестровской Молдавской Республики», — подчеркнул глава государства.

По словам Вадима Красносельского, рабочая встреча с президентом Молдавии всё же состоится — «в ближайшие месяцы». Сторонам, по словам президента, есть что обсуждать. «Никто не уклоняется от переговорного формата, от переговорного процесса. Я готов встретиться с Игорем Николаевичем. Это нужно спланировать в любом месте — или в Приднестровье, в городе Бендеры, или в Молдове, как будет обозначено. Нам есть что обсуждать. Вопросов весьма много», — обратил внимание президент Приднестровья.

Читайте ранее в этом сюжете: По следам Рогозина: в ПМР отменили визит Додона и встречу с Красносельским