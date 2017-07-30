Генпрокурор Венесуэлы предупредила об опасности установления тоталитаризма

Каракас, , 01:58 — REGNUM

В воскресенье, 30 июля, станет известно, будет ли Венесуэла существовать как республика или же на смену ей придет тоталитарная система. Об этом генеральный прокурор страны Луиса Ортега заявила накануне проведения Учредительного собрания, сообщает 29 июля El Universal.

Угрозу сложившемуся политическому строю страны, по мнению генпрокурора Венесуэлы, несет созываемое президентом Николасом Мадурой Учредительное собрание.

«В это воскресенье будет решено, продолжим ли мы существовать как республика или будет установлена личностная и тоталитарная система», - заявила Ортега.

По ее мнению, только «демократическая система» способна урегулировать разногласия в стране цивилизованно. Вероятно, выборы делегатов в Учредительное собрание Венесуэлы не является, с точки зрения генерального прокурора, демократической процедурой.

Действия президента Мадуро по созыву Собрания ещене поздно отменить.

«Еще есть время, чтобы сделать это», - заявила Ортега, в противном случае насилия в стране обострится.

Напомним, акции протеста так называемой демократической оппозиции не прекращаются в Венесуэле с марта 2017 года. Более сотни человек стали жертвами беспорядков в стране, в том числе полицейские.

С целью разрядить нарастающий в стране политический кризис Мадуро принял решение о созыве всенародного учредительного собрания, делегаты которого должны будут принять ключевые решения касательно государственного устройства страны. Выборы в Конституционную ассамблею назначены на 30 июля. Оппозиция Венесуэлы выступает категорически против инициативы президента.

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