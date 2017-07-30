Саакашвили шокирован мошенниками во власти Украины

Киев, , 01:23 — REGNUM

Документ, на основании которого экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства, является подложным, а подпись под ним не является подписью Саакашвили. Об этом грузинский и украинский политик 29 июля сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Саакашвили, посмотрев на опубликованную одним из лидеров фракции «Блок Петра Порошенко» копию анекеты, он обнаружил, что анкета заполнена не им, а подпись под документом поддельная.

«Я в шоке!», - так прокомментировал Саакашвили обнаруженный документ.

«Я требую немедленно провести графическую экспертизу, здесь мы имеем дело с уголовным преступлением! Сейчас вы понимаете, насколько высоко в государственную власть проникли мошенники!», - отметил политик.

Позже в сети Facebook Саакашвили выложил фотографию своей настоящей подписи, размещенной на фронтоне тбилисской библиотеки. Культурное учреждение носит имя экс-президента Грузии, о чем он напомнил своим подписчикам: «Библиотека - единственное здание, которое я оставил после себя и формально связана с моим именем, не магазины, а не виллы, а бесплатная библиотека».

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Напомним, бывший президент Грузии был гражданином Украины с 2015 года до 26 июля 2017, когда президент страны Петр Порошенко лишил его гражданства. Еще два года назад глава Украины называл Саакашвили своим старым другом. С 30 мая он занимал должность губернатора Одесской области.

Однако в конце 2016 года между двумя политиками произошел разрыв: Саакашвили заявил, что Порошенко отдал власть в Одессе на откуп коррупционерам и врагам Украины.

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