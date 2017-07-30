Трамп не сдается: Требую очередного голосования по Obamacare

Вашингтон, , 00:29 — REGNUM Возможность отмены, введенной экс-президентом США Бараком Обамой реформы здравоохранения, и замены ее новой не утеряна, уверен президент США Дональд Трамп. Об этом глава Белого дома сообщил 29 июля в своем аккаунте сети Twitter.

«До тех пор пока республиканцы не сдаются, возможность отмены и замены (программы Obamacare. — прим. ИА REGNUM) не утеряна!,- заявил Трапм. — Требую очередного голосования прежде обсуждения любого другого законопроекта!»

утвержден

самое ближайшее

Ранее президент США пригрозил страховым компаниям и членам конгресса, что в случае если новый законопроект HealthCare не будетв ближайшее время, то их субсидирование будет отменено ввремя.

Напомним, отмена прежней системы здравоохранения Obamacare была одним из ключевых пунктов предвыборной программы Дональда Трампа. Новый законопроект оставляет многие механизмы прежней системы, однако резко сокращает ее финансирование. Отменяется большинство прежних налогов, отменяются кредиты и расширение медицинского обслуживания.

Между тем около 20 миллионов американцев уже застрахованы по системе Obamacare. Введенная прежней администрацией реформа рассчитана на 10 лет (с 2013 года) и предполагает обязательное медицинское страхование для всех слоев граждан, малоимущим предоставляются субсидии.