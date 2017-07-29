Саакашвили намерен осуществить на Украине «большую мобилизацию»

Киев, , 23:27 — REGNUM Команда бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили намерена осуществить большую мобилизацию на Украине осенью 2017 г. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил сам экс-президент Грузии в интервью грузинской телекомпании «Рустави 2».

«У нас есть конкретные планы — говорит Саакашвили. — Мы активно подключены в организации всего мероприятия, мы проведем консультации со всеми правовыми инстанциями, украинскими и зарубежным юристами».

Политик также добавил, что он не намерен просить политического убежища или принимать гражданство какой-либо другой страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля 2017 г. власти Украины лишили грузинского политика Михаила Саакашвили украинского гражданства. Причиной стали ложные данные в анкете, в которой было указано, что Саакашвили якобы не находится под следствием на Украине или за ее пределами.

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