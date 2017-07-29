Киев, , 22:54 — REGNUM США предоставили оборудование для военного учебного центра в Львовской области Украины на сумму $22 млн. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, слова которого обнародованы на официальном сайте военного ведомства.

«У нас есть полное взаимопонимание с иностранными инструкторами, — говорит Полторак. — Они нам помогают разрабатывать методическую литературу и тренировать наших инструкторов».

Министр обороны Украины также добавил, что иностранные инструктора помогают ВСУ понять, что «необходимо для оснащения армии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине в апреле 2014 г. вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые украинские власти направили националистические батальоны и ВСУ против мирных жителей Донецкой и Луганской областей.