Саакашвили назвал Порошенко «банальным торгашом»

Киев, , 21:47 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко является «банальным торгашом». Об этом сообщил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью «Украинской правде».

«Моей самой главной ошибкой было то, что я изначально неправильно понял мотивацию Порошенко, — говорит Саакашвили. — Она у него очень простая на самом деле — зарабатывать деньги. Этот человек (Порошенко) так и остался банальным торгашом».

Бывший президент Грузии также добавил, что ему хорошо известно о работе Порошенко, который «решает на рабочем месте свои бизнесовые вопросы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июля бывшего губернатора Одесской области Саакашвили лишили украинского гражданства. Политик лишился украинского паспорта на основании пункта 2 статьи 19 закона «О гражданстве», а именно на основании ложных данных, указанных в анкете.

27 июля экс-президент Грузии заявил, что гражданства Украины его лишили незаконно и что он стал жертвой политической игры.

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