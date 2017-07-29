Рогозин и Додон могут встретиться в Тегеране

Москва, , 21:27 — REGNUM 5 августа в Тегеране на инаугурации лидера Ирана Хасана Роухани может состояться встреча вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина и президента Молдавии Игоря Додона. Об этом, как передает RT, заявил сам российский политик в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я планирую в ближайшее время, уже через неделю, встретиться с президентом Молдовы Игорем Додоном, — говорит Рогозин. — Мы с ним вместе будем на инаугурации нового иранского президента Роухани, и там запланирована наша с ним встреча».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля текущего года власти Румынии не пропустили самолет, на борту которого находился вице-премьер РФ Рогозин, через территорию страны.

Российский политик планировал посетить Молдавию и ПМР по приглашению президента Молдавии Игоря Додона для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.

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