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Пушков о «дружеском характере» санкций США: «Кто поверит этой демагогии?»

Политика

29 июля госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что санкции США против РФ связаны с сильным желанием американского народа увидеть шаги Москвы по улучшению отношений с Вашингтоном

Москва, 29 июля 2017, 20:42 — REGNUM  Слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что санкции Вашингтона против России, Ирана и КНДР способствуют укреплению отношений между народами, являются «демагогией». Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

«Теперь ясно: все санкции США — против нас, Ирана, КНДР и других — это акты дружбы и укрепления отношений, — пишет сенатор. — Но кто поверит этой демагогии?»

Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 июля госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что санкции США против РФ связаны с сильным желанием американского народа увидеть шаги Москвы по улучшению отношений с Вашингтоном.

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