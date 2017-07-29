Иран пригрозил США «последствиями» из-за действий в Персидском заливе

Тегеран, , 20:07 — REGNUM Вашингтону грозят «тяжелые последствия» из-за поведение моряков США в Персидском заливе. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил заместитель командующего иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по политическим вопросам Расул Санаи Рад.

«Действия американцев (…) представляют собой непрофессиональное поведение, которое может обернуться тяжелыми последствия для них и всего региона», — отметил он.

Напомним, 25 июля в северной части Персидского залива боевой корабль США произвел 2 предупредительных выстрела в ответ на приближение патрульного катера КСИР. Иранский военный катер находился в этой зоне в рамках патрулирования.

28 июля с военного судна США был запущен вертолет в сторону иранских ракетных катеров, а также сделано несколько предупредительных выстрелов сигнальными ракетами.

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