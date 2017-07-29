Рогозин: РФ может подготовить санкции за отказ пропустить самолет в Румынию

Москва, , 18:55 — REGNUM Российская Федерация примет выверенные и адресные санкции в адрес лиц, которые стояли за запретом пролета российского воздушного судна в Молдавию через Румынию. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».

"Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Брюсселе…, — сказал он. — Наши санкции будут выверенными и очень адресными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля власти Румынии не пропустили самолет, на борту которого находился вице-премьер РФ Рогозин, через территорию страны.

Российский политик планировал посетить Молдавию и ПМР по приглашению президента Молдавии Игоря Додона для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.

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