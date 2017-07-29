Госсекретарь США надеется на сотрудничество с Россией

Вашингтон, , 18:38 — REGNUM Санкции США против России связаны с сильным желанием американского народа увидеть шаги Москвы по улучшению отношений с Вашингтоном. Об этом сообщил Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, слова которого обнародованы на сайте Госдепартамента.

«Почти единогласное голосование по законопроекту о санкциях в Конгрессе США выражает сильное желание американского народа увидеть шаги России по улучшению отношений с Соединенными Штатами», — сказал Тиллерсон.

По его словам, власти США надеются на сотрудничество с РФ по основным глобальным проблемам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый пакет санкций США против РФ может стать самым масштабным с начала 2014 г. Новые ограничительные меры касаются, в основном, российского энергетического сектора. Сейчас законопроект отправлен в Белый дом, где его подпишет глава Белого дома Дональд Трамп.

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