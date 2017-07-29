Глава Минобороны Румынии назвал реакцию Рогозина «неуместной»

Бухарест, , 17:53 — REGNUM Реакция вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Рогозина на отказ румынских властей предоставить самолету авиакомпании S7 возможность пересечь воздушное пространство страны является «совершенно неуместной». Об этом, как передает агентство Agerpres, сообщил министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну.

«Абсолютно неуместно», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

28 июля Рогозин на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что власти Румынии, запретившие пролет рейсового самолета S7 в Кишинев через воздушное пространство страны, подвергли опасности жизни пассажиров.

«Топлива хватило до Минска, — написал тогда Рогозин. — Ждите ответа, гады».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ планировал посетить Молдавию и ПМР по приглашению молдавского президента Игоря Додона для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.

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