Путин помиловал осужденных за госизмену женщин

Москва, , 17:20 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании двух женщин, ранее осужденных за государственную измену. Документы опубликованы в субботу, 29 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Джанджгава Марину Нодаровну, 1958 года рождения, осужденную 12 мая 2014 г. Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы и снизив размер штрафа до величины фактически осуществленных платежей», — отмечается в тексте указа.

Второй указ издан в отношении Кесян Анник 1959 года рождения, осужденной 17 августа 2015 г. Краснодарским краевым судом.

Женщины были осуждены за SMS-сообщения, отправленные в 2008 году грузинским знакомым о передвижении российской военной техники.