Ташкент построит и безвозмездно передаст школу Киргизии

Ташкент, , 14:47 — REGNUM В Бишкеке 28 июля подписано Соглашение между правительствами Киргизии и Узбекистана о строительстве общеобразовательной школы в городе Оше (Киргизия), сообщает МИД Узбекистана.

«Целью соглашения являются строительство общеобразовательной школы на 630 ученических мест за счет средств узбекской стороны и безвозмездная передача данного объекта кыргызской стороне в собственность», — говорится в сообщении.

Как отмечает МИД, реализация указанного проекта «несомненно, послужит укреплению исторически сложившихся дружественных и добрососедских отношений между братскими узбекскими и кыргызскими народами, а также дальнейшему развитию культурно-гуманитарного взаимодействия двух государств».

Ранее сообщалось, что Узбекистан в числе главных приоритетов своей внешней политики определил отношения с соседними странами.