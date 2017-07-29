Суббота, 29 Июля 2017 года
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Северокорейское ТВ показало пуск ракеты «Хвасон-14»

Политика

За пуском наблюдал Ким Чен Ын

Северокорейское ТВ показало пуск ракеты «Хвасон-14»
Иллюстрация: Wiihot.com
Запуск ракет

Пхеньян, 29 июля 2017, 11:59 — REGNUM  Власти Корейской Народно-Демократической Республики объявили о втором успешном проведённом запуске баллистической ракеты «Хвасон-14». Видеозапись пуска протранслировало сегодня, 29 июля, Центральное телевидение КНДР.

На видеозаписи показано, как ракету «Хвасон-14» к месту запуска транспортирует многоосный армейский тягач. Также на видеозаписи видно, что за стартом наблюдает лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Затем показан сам старт ракеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о запуске баллистической ракеты в КНДР стало известно в ночь на 29 июля. По данным Министерства обороны США, северокорейская ракета пролетела 1000 километров и упала в японской экономической зоне.

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что пуск северокорейской ракеты не представлял угрозы для России.

Пентагон заявил, что обсуждает с представителями Южной Кореи возможность оптимального «военного ответа» на новый ракетный пуск КНДР.

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