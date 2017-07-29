Тиллерсон: Россия и Китай отвественны за ядерную и ракетную программы КНДР

Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика якобы несут особую ответственность за растущую напряжённость вокруг Корейской Народно-Демократической Республики. Заявление Тиллерсона распространила накануне, 28 июля, пресс-служба Государственного департамента США.

Тиллерсон утверждает, что Москва и Пекин позволили Пхеньяну разработать свою ядерную и ракетную программы, тогда как Вашингтон якобы ищет возможности для мирной денуклеаризации Корейского полуострова. Также Тиллерсон подчеркнул, что США никогда не признают права КНДР на ядерное оружие.

Также США решительно осуждают второй с начала июля запуск Северной Кореей баллистической ракеты. Вашингтон называет это вопиющим нарушением многочисленных резолюцию Совета Безопасности ООН, отражающих волю международного сообщества.

«Все страны должны проявлять решительную позицию в отношении Северной Кореи, поддерживая и усиливая санкции ООН, чтобы Пхеньян столкнулся с последствиями неустанного стремления к ядерному оружию и средств для их доставки», — сказано в заявлении Тиллерсона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля 2017 года Пхеньян подтвердил очередной пуск баллистической ракеты «Хвасон-14». Власти КНДР подчеркнули, что испытание ракеты не несет никаких угроз для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».

Стоит отметить, что Россия и Китай предлагали США и их сателлитам в регионе снизить градус напряженности вокруг КНДР. Для этого Вашингтону и его союзникам, прежде всего Южной Корее следовало прекратить масштабные военные учения у границ Северной Кореи, чтобы не провоцировать Пхеньян. При этом Москва и Пекин брали на себя обязательство добиться от КНДР объявления моратория на ядерные и баллистические испытания.

Однако США это предложение отвергли.