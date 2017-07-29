Белый дом: Трамп подпишет законопроект о новых санкциях против России

Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп изучил законопроект о новых санкциях против Ирана, Северной Кореи и Российской Федерации, и собирается его подписать. Об этом накануне, 28 июля, сообщает пресс-служба Белого дома США.

Сообщается, что Трамп ознакомился с черновиками документа и вёл переговоры с авторами законопроекта по критически важным элементам.

«Теперь он изучил финальную версию и, поскольку его позиция была учтена, поддерживает билль и намерен подписать его», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Стоит отметить, что Белый дом называет этот законопроект — «Законодательство о санкциях против России», хотя документ также предполагает ужесточение санкций против Исламской Республики Иран и Корейской Народно-Демократической Республики.

Примечательно, что Трамп на самом деле не может повлиять на принятие или непринятие этого документа, так как законопроект был одобрен Конгрессом США практически единогласно, что делало возможное вето президента бессмысленным.

Когда именно Трамп подпишет законопроект белый дом не уточнил, однако по существующему регламенту, у президента на это есть 10 дней с момента принятия законопроекта Конгрессом.

Каких именно поправок в законопроекте смог добиться Трамп Белый дом не уточнил, однако главное требование Трампа, высказанное публично, Конгресс попросту проигнорировал.

Дело в том, что законопроект предполагает обязать президента США получать разрешение Конгресса на любые смягчения санкций в отношении других стран, прежде всего России. При этом ранее эта прерогатива относилась исключительно к полномочиям исполнительной власти.

Трамп потребовал убрать этот пункт из законопроекта, так как он ограничивает его внешнеполитические полномочия. Конгресс это требование проигнорировал и оставил это положение в финальной версии законопроекта.