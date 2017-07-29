Владимир Прохватилов, , 09:53 — REGNUM Недавнее задержание в Санкт-Петербурге трудовых мигрантов из Средней Азии, готовивших террористические акты, в очередной раз свидетельствует о существовании среди них террористического подполья, которое, несмотря на усилия российских спецслужб, уничтожить пока не удается.

Это объясняется помимо прочему еще и тем, что сетевые террористические структуры на территории не только России, но и всей Средней и Центральной Азии, продолжают пользоваться организационной и финансовой поддержкой иностранных спецслужб и джихадистских организаций (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Годичной давности теракты в Казахстане — нападение на воинскую часть в Актобе и попытка нападения на российский военный объект «Балхаш-9» — указывают на наличие мощного оперативного планирования, которое может осуществлять координационный центр, работающих в интересах спецслужб ведущих государств Запада. Называя вещи своими именами, это стиль МИ-6 и ЦРУ. Характерно, что эти разведывательные организации никогда не действуют напрямую в таких спецпроектах, а используют «прокладки», как правило, спецслужбы монархий Персидского залива, если речь идет о подрывных действиях в Средней и Центральной Азии.

Несмотря на официальные заявления новой администрации США о намерении решительно бороться с джихадистами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в реальности речь идет просто об их выдавливании с Ближнего Востока и перенацеливании на новые страны и регионы-мишени. Я уже писал, что на севере Афганистана созданы учебно-тренировочные лагеря джихадистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в которых насчитывается до 15 тысяч боевиков. Они в любой момент по команде из оперативного центра готовы совершить нападение на Таджикистан и Туркмению. Безусловно, совместными усилиями всех стран ОДКБ террористы будут разбиты и отброшены за кордон.

Но это не означает, что террористическая угроза исчезнет, просто джихадисты (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перейдут к партизанским формам борьбы. Это уже происходит в Ираке.

Агентурные сетевые структуры «революционного джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе спящие ячейки, присутствуют и на территории Российской Федерации. И события последних лет показывают, что эффективных способов их выявления пока не найдено. Агентурная работа и мониторинг социальных сетей — это по большому счету борьба со следствием, а не с причиной.

Террористические агентурные сети в среде трудовых мигрантов будут существовать до тех пор, пока формирование миграционных потоков в Россию, и управление ими находится вне поля деятельности российских спецслужб.

Потоки трудовой миграции в РФ, которые еще недавно формировались в стихийном порядке, так сказать, явочным путем, все больше подпадают под влияние криминальных и джихадистских структур (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за которыми незримо стоят западные спецслужбы.

Для того, чтобы эту ситуацию изменить, нужно взять формирование миграционных потоков в свои руки.

Как показывает практика последних десятилетий, самым эффективным инструментом геополитики и геоэкономики становятся управляемые сетевые сообщества, состоящие из множества независимых друг от друга групп, напоминающих пчелиный рой и управляемых сочетанием идейных и материальных факторов. Противостоять роевым структурам только лишь с помощью государственных структур практически невозможно. Против вражеской сети может эффективно работать только своя сеть, свой «рой».

Не секрет, что в нынешних условиях социальная адаптация мигрантов происходит в условиях и по законам криминализированного социума, где на первом плане лидеры нацдиаспор, криминальные авторитеты, коррумпированные чиновники и офицеры МВД. Если не изменить ситуацию, то в течение нескольких лет социокультурный мир России будет раздавлен мощным напором агрессивной и чуждой нашим традициям этнической массы пришельцев.

Современные методы социального анализа позволяют с уверенностью утверждать, что противостояние коррумпированных госструктур и сетевого альянса мигрантов, коррупционеров и криминала всегда заканчивается поражением государства. Примитивный Порядок низкого уровня (госструктуры России) не выдерживает столкновения с высокоорганизованным Хаосом.

Выходом из ситуации могут стать так называемые буферные зоны на территории стран-доноров трудовых мигрантов, своего рода многофункциональные центры, в которых желающие приехать в Россию на заработки местные жители будут проходит собеседование и тестирование нашими психологами, востоковедами и разведчиками. Их задачей будет выявление личностей, связанных с криминалом или экстремистами, а также тех, кто, напротив, способен стать участником или даже лидером дружественной России агентурной сети. В таких центрах будет начинаться формирование дружественных сетевых структур в среде трудовых мигрантов, работа с которыми будет продолжаться через бригадиров, которых выберут российские специалисты во время тестирования и собеседования. Безусловно, в этих целях нужно будет наладить сотрудничество с местными силовиками, в частности использовать их базы данных по латентным и явным джихадистам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ничего принципиально нового в идее буферных зон (кроме, разве что, названия) нет. Так работают многочисленные неправительственные организации по всему миру, которые образуют иерархическую многоуровневую сеть, продвигающее культурное излучение (термин Арнольда Тойнби) своей страны среди аборигенов. На такой основе выстроена стратегия «мягкой силы» ведущих стран Запада. Подобным же образом организованы и террористические сети. Парадоксально, но факт, — система сетевых структур террористов использует принципы «мягкой силы»!

Такой стратегии у России нет. Не в последнюю очередь, потому что нет соответствующих организационных структур. Безусловно, буферные зоны в странах-донорах трудовых мигрантов, это всего лишь организационный каркас для эффективной работы среди трудовых мигрантов, которые необходим для того, чтобы формирование миграционных потоков в нашу страну было в наших же руках, а не направлялось из зарубежных подрывных центров. Главная задача при создании таких центров — избежать их превращения в систему банального выколачивания денег из трудовых мигрантов. Эффективная сетевая работа и коррупция несовместимы.

Сетевой принцип управления сообществом трудовых мигрантов позволит эффективно противодействовать подрывной деятельности зарубежных разведывательных структур и успешно ликвидировать джихадистское подполье (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории России и СНГ.