Госдеп США протестует против высылки американских дипломатов из РФ

Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Власти США выразили Российской Федерации протест в связи с решением Москвы ответить на новые антироссийские санкции со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление сделала накануне, 28 июля, глава пресс-службы государственного департамента США Хизер Науэрт.

Напомним, российские власти приняли решение ответить на новые санкции со стороны США и предписали Вашингтону сократить число дипломатов в России до 455 человек. Именно столько российских дипломатов работают сейчас в США.

Кроме того, американским дипломатам в России был закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве. ограничения в отношении дипломатической собственности вступают в силу с 1 августа 2017 года.

Министерство иностранных дел Российской Федерации подчеркнуло, что Москва оставляет за собой право и на другие меры, которые могут затронуть американские интересы в России.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва «не исключает никаких шагов, чтобы привести США в чувства»

Решение Москвы о санкциях против американских дипломатов было принято на фоне принятия Конгрессом США закона о новых антироссийских санкциях. Новый пакет санкций может стать самым масштабным с начала 2014 года. Новые санкции касаются, в основном, российского энергетического сектора. Сейчас законопроект отправлен в Белый дом, где его подпишет президент Дональд Трамп.

МИД РФ назвал этот законопроект «шантажом, нацеленным на ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией», который несет угрозы для многих стран и бизнеса. Кроме того, на Смоленской площади считают, что данный закон создаст «недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние дни своей администрации президент США Барака Хуссейн Обама выслал из своей страны 35 российских дипломатов и их семьи, а также распорядился арестовать российское дипломатическое имущество, в частности посольские дачи. Данные меры были приняты в ответ на якобы «вмешательство» России в американские выборы.

Российская сторона семь месяцев не предпринимала ответных мер на этот недружественный шаг, но переговоры по урегулированию этого вопроса успехом не увенчались, так как американская сторона выдвигала неприемлемые условия.

В итоге Москва дала симметричный ответ на санкции против своих дипломатов.

Государственный департамент позволил себе выразить протест по этому поводу.

«Мы глубоко разочарованы и выражаем протест», — заявила Науэрт.