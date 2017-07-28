МИД РФ выразил Румынии протест из-за инцидента с самолетом Рогозина

Москва, , 20:50 — REGNUM МИД России 28 июля выразил временному поверенному в делах Румынии в Москве Виорелу Кожокару решительный протест в связи с запретом властями Румынии пролета через воздушное пространство страны гражданского пассажирского самолета авиакомпании «Глобус», выполнявшего регулярный рейс по маршруту Москва-Кишинев. Как передает корреспондент ИА REGNUM, речь идет о самолете, которым в Кишинев летела российская делегация во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, и который из-за запрета Румынии был вынужден развернуться и совершить посадку в Минске.

В МИД РФ подчеркнули, что «под угрозу была поставлена безопасность более 160 пассажиров, летевших упомянутым рейсом — они не смогли своевременно добраться до места назначения». «Указанные действия не позволили находившемуся на борту этого самолета заместителю председателя правительства Российской Федерации Дмитрию Рогозину и сопровождающим его лицам прибыть в Молдавию для встречи с президентом Республики Молдова Игорем Додоном и участия в мероприятиях, посвященных 25-летию начала миротворческой операции в Приднестровье», — отметили в ведомстве.

В Москве расценивают этот инцидент как сознательную провокацию, наносящую серьёзный ущерб двусторонним отношениям, и призвали власти Румынии провести тщательное расследование произошедшего и представить российской стороне соответствующие объяснения.

Украина, напомним, также не пропускает российские авиарейсы через свое воздушное пространство. Попасть в Молдавию, не пересекая воздушное пространство Украины и Румынии невозможно.

Российский вице-премьер планировал посетить Молдавию и ПМР по приглашению молдавского президента Игоря Додона для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье. В молдавском МИДе российской стороне рекомендовали воздержаться от проведения мероприятий.

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