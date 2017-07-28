Лидера фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля увольняют накануне выборов

Ярославль, , 16:51 — REGNUM 28 июля заместителю директора АО «Яргорэлектротранс», лидеру фракции КПРФ в муниципалитете Ярославля Валерию Байло вручено уведомление о сокращении его должности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор предприятия Ильхам Худиев.

Это происходит накануне выборов в муниципалитет Ярославля, куда от партии вновь выдвинут и Валерий Байло. На предприятии сокращение не связывают с политикой.

«Это никак не связано с политикой, сокращение должности заместителя директора проходит в рамках оптимизационных мероприятий. Это позволит нам сэкономить до 2 млн рублей в год. Часть полномочий заместителя возьму на себя я как антикризисный управленец, часть перейдет главному инженеру. Я понимаю, что Валерия Ивановича можно выставить как жертву. Но это чистая экономика. Последние полгода показали, что в должности заместителя директора Валерий Иванович был неэффективен», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев.

Иного мнения придерживается лидер регионального отделения партии Александр Воробьев.

«Мы будем обжаловать это решение в суде. Фракция КПРФ в Ярославской областной думе будет обращаться во все компетентные органы по этому вопиющему факту. Я уверен, что это политический заказ. Это работа той команды пришельцев, которые вычищают всех, кто сопротивляется их разрушительной работе. Валерий Байло сопротивлялся, и его увольняют», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

В муниципалитете Ярославля лидер коммунистов не раз поднимал актуальные вопросы, связанные с городским электротранспортом. В частности, проблемы недофинансирования предприятия со стороны бюджета города. Он считал необоснованным и повышение стоимости проезда, настаивая на том, что это ухудшит экономическое положение «Яргорэлектротранса», так как пассажиры уйдут на маршрутные такси. При этом Байло старался решать эти вопросы конструктивно, в ходе диалога с исполнительной властью.

На одном из последних заседаний муниципалитета Валерий Байло от имени фракции выступил против передачи муниципального «Ярославльводоканала» области, на чем настаивала мэрия и правительство региона.