Политические партии оценили год работы главы Ярославской области

Ярославль, , 16:37 — REGNUM 28 июля исполнился год пребывания Дмитрия Миронова на посту врио губернатора Ярославской области. Региональные политики, лидеры отделений партий и фракций в региональном заксобрании рассказали корреспонденту ИА REGNUM, как они оценивают работу нового главы региона. Следует учесть, что представители ряда партий выступают в качестве конкурентов Миронова на выборах губернатора области, которые пройдут 10 сентября. Возможно, политическая подоплека также повлияла на эту оценку.

«Трудно оценить год работы Дмитрия Миронова как руководителя региона. Надо сравнивать его деятельность с работой губернаторов других областей. Если посмотреть со стороны областной думы, то видно, что человек активно осваивает свои обязанности, вникает во все процессы, пытается понять все сферы деятельности. Хочется пожелать ему, чтобы он смог реализовать те программы, которые уже сейчас разработаны» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Боровицкий.

«В целом год работы врио губернатора мы оцениваем положительно. Особенно в организации управления регионом. Если глава города, района не умеет или не хочет работать, то его надо менять. Дмитрий Миронов с успехом это делает. Наконец начался ремонт окружной дороги и Тормозного шоссе. Мы платим такие большие налоги и имеем право хотя бы иметь хорошие дороги. Из минусов врио губернатора я бы отметил закрытость власти. Мне кажется, что губернатор должен быть в постоянном диалоге со всеми политическими силами. Хочу пожелать будущему губернатору, а им может стать не обязательно Дмитрий Миронов, добиться изменения межбюджетных отношений. Мы слишком много денег отдаём в федеральный центр. Если бы у нас оставалось больше денег, то мы решили бы больше социальных проблем», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального отделения партии ЛДПР Андрей Потапов.

«Год — это очень мало, человек только начал свою работу. К губернатору я отношусь положительно, а его команда настораживает. С Дмитрием Мироновым мы общались в думе, в поездках по области. И даже на те вопросы, которые задаются устно, он присылает потом письменные, подробные ответы. Я курирую вопросы здравоохранения и хочу сказать, что губернатор решил проблему со льготными лекарствами. Раньше их не хватало и мне люди звонили каждый день. А сейчас уже три месяца никто не звонил. Из минусов я бы отметила избыточную саморекламу губернатора. Его программа «Решаем вместе» очень в этом плане показательна. Мы проводим ремонт на 20−40 тысяч рублей и ради этого собираем обсуждение, комиссии, акты. Все это пускание пыли в глаза, а народ-то у нас не глупый — все понимает. Поэтому здесь бы сбавить обороты», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы, член партии «Справедливая Россия» Ольга Секачёва.

«Рассматривая фигуру Дмитрия Миронова в качестве исполняющего обязанности главы региона, можно констатировать только то, что год, проведенный Дмитрием Юрьевичем на новом для него месте, был годом обещаний с его стороны и надежд со стороны жителей, которые они связывали с человеком, способным решить все наболевшие проблемы Ярославии по мановению волшебной палочки. Палочкой выступает президент, в окружение которого, собственно, и входит Миронов. Ну верит наш народ в волшебника в голубом вертолете, который бесплатно покажет кино. Я уверен, что главная задача губернатора — это создания работающего механизма областной власти, системы, при которой все проблемы, от инвестиционной привлекательность области до дорог решаются оперативно, без кивания на Москву, которая даст денег. Понимаю, что Дмитрий Юрьевич оказался в роли мало ему знакомой, он не функционер, он не управленец, он не политик. Он человек, которому президент доверил управлять областью. Для меня это очень тревожный знак, в стране кадровый голод, и последствия таких «назначений» могут быть фатальны как для страны в целом, так и для Ярославской области в частности», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат облдумы, член партии «ПАРНАС» Сергей Балабаев.

«У Дмитрия Миронова есть явные плюсы. Он близок к президенту. Благодаря этому президент страны два раза приезжал в наш регион. Под врио губернатора большие деньги пришли, но как они уже используются — это минус. Вместо того, чтобы менять хорошую плитку на такую же хорошую, можно было бы потратить деньги на кричащие проблемы области. Примеры создания АО «ЯрОблЕИРЦ», объединение водоканалов показывают, что власти хотят контролировать денежные потоки, но такие реформы вызвали один, второй, третий проколы. У губернатора нет реакции на возмущения жителей. Например, люди возмущаются неразумным благоустройством центра, везде в городе понаставили арок, которые напоминают не скажу что, а губернатор молчит. До него и обычному человеку, и депутатскому корпусу трудно достучаться. Я хочу ему пожелать, чтобы он занял какую-то должность в Москве и увез бы в столицу свою команду», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения партии КПРФ Александр Воробьев.