Сразу две новые подлодки для Тихоокеанского флота заложены в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:44 — REGNUM На предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге 28 июля состоялась торжественная церемония закладки двух больших дизельных подводных лодок для Тихоокеанского флота России.

Подлодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» будут переданы Военно-морскому флоту в 2019—2020 годах. Они станут первыми в серии из шести новейших субмарин, которые должны усилить российский военный флот на Тихом океане. Завершить серию планируется в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года Министерство обороны РФ и «Адмиралтейские верфи» подписали контракт на поставку шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 (модернизированная «Варшавянка»). Ранее шесть таких же подводных лодок, построенных в Петербурге, получил Черноморский флот России. Некоторые из них уже приняли участие в боевых действиях против террористов в Сирии.

«Закладка двух новых кораблей для Тихоокеанского флота стала достойным трудовым подарком к нашему общему профессиональному празднику — Дню Военно-Морского флота России», — заявил на церемонии генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, сообщает пресс-служба предприятия.

Решение о присвоении имени «Волхов» одной из заложенных сегодня подлодок приурочено к празднованию 90-летия со дня образования Ленинградской области, которое будет отмечаться 29 июля 2017 года. В связи с этим губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также принял участие в церемонии закладки подводных лодок «Волхов» и «Петропавловск-Камчатский».

«После приема субмарины «Волхов» в состав Военно-морского флота России Ленинградская область обязуется взять над ней шефство», — сказал Александр Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба Ленобласти. Напомним, Союз городов-героев СНГ присвоил городу Волхов звание «Город трудовой доблести и славы» в память о заслугах его жителей в годы Великой Отечественной войны.

Справка

Подводные лодки проекта 636.3 могут погружаться на 300 метров и двигаться под водой со скоростью до 20 узлов. Подводное водоизмещение — около 4 000 тонн, продолжительность автономного плавания — 45 суток, экипаж — 52 человека. Длина лодок 74 метра, ширина — около 10 метров. Подлодки вооружены 4 крылатыми ракетами типа «Калибр», 18 торпедами и 24 минами.

Подлодки этого типа предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, субмарин противника, патрулирования, дозора, разведки, охраны коммуникаций в ближней морской зоне. Подлодки проекта 636.3 относятся к третьему поколению и являются развитием проектов 636 и 877. Их отличает низкая шумность, что сильно затрудняет их обнаружение противником. Они считаются одними из самых малошумных в мире, за что на Западе получили название «Черная дыра».

Подлодки проекта 636.3 отличает оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение.

АО «Адмиралтейские верфи» — базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. В настоящее время на предприятии строится три серии подводных лодок для иностранных ВМС и ВМФ России. В постройке также — ледокол «Илья Муромец» и серия патрульных кораблей ледового класса для Военно-морского флота России.

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