Финальная тренировка Главного военно-морского парада прошла в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:11 — REGNUM Генеральная репетиция Главного военно-морского парада состоялась 28 июля в акватории Невы, у Адмиралтейской набережной в центре Санкт-Петербурга, а также в Финском заливе — на рейде Кронштадта, где находится Ленинградская военно-морская база Балтфлота.

За последней парадной тренировкой наблюдали министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Напомним, Главный военно-морской парад пройдет в воскресенье, 30 июля, в День ВМФ России. В нем примут участие более пяти тысяч военнослужащих, более 90 кораблей и самолетов морской авиации.

Как сообщили в Минобороны России, в генеральной репетиции парада были задействованы надводные корабли, суда, подводные лодки — всего более 60 единиц техники Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, — а также самолеты и вертолеты ВМФ России.

В кильватерном парадном строю по Неве прошли тактические группы боевых кораблей, среди которых малый ракетный корабль «Серпухов», корабль противоминной обороны «Александр Обухов», современные противодиверсионные и патрульные катера.

Кроме того, участниками тренировки стали стоящие на швартовых бочках новейший фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Стойкий», подводная лодка «Дмитров».

Корабли более крупного водоизмещения приняли участие в генеральной репетиции кронштадтской части Главного военно-морского парада. В их числе были ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой десантный корабль «Иван Грен», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

На кронштадтском рейде дожидаются своего часа и самые грозные участники предстоящего праздника — тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», пришедшие на Балтику с Северного флота.

Неотъемлемой частью репетиции стал пролёт парадной группы морской авиации над центром Санкт-Петербурга. Группа выполнила постановку дымов цветов российского флага.

Во время генеральной репетиции парада проверялась не только готовность к нему всех участников, но и работа технических средств.

В сухопутной части парада по набережной прошли маршем парадные расчеты в сопровождении Адмиралтейского оркестра. Репетиция завершилась салютом из орудий боевых кораблей и Петропавловской крепости.

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