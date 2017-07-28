Ответные санкции Москвы разочаровали американского посла

Москва, 28 июля 2017, 15:45 — REGNUM
Разочарование испытал американский посол в России Джон Теффт после заявления российского МИД об ответных санкциях, сообщила 28 июля глава пресс-службы дипмиссии Мария Олсон.
Олсон сообщила, что американская дипмиссия получила уведомление. Информацию перенаправили в Вашингтон.
«Посол Теффт выразил глубокое разочарование и протест», — сказала она.
Напомним, 27 июля американские сенаторы практически единогласно одобрили законопроект об усилении антироссийских санкций. Чтобы поправки вступили в силу, они должны получить одобрение президента США Дональда Трампа.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ответ на этот шаг Вашингтона российский МИД опубликовал официальное заявление о том, что к 1 сентября число пребывающих в России американских дипломатов будет сокращено.
В результате общее количество персонала, занятого в дипломатических и консульских учреждениях США в России, сократится до 455 человек.
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