Ответные санкции Москвы разочаровали американского посла

Москва, , 15:45 — REGNUM

Разочарование испытал американский посол в России Джон Теффт после заявления российского МИД об ответных санкциях, сообщила 28 июля глава пресс-службы дипмиссии Мария Олсон.

Олсон сообщила, что американская дипмиссия получила уведомление. Информацию перенаправили в Вашингтон.

«Посол Теффт выразил глубокое разочарование и протест», — сказала она.

Напомним, 27 июля американские сенаторы практически единогласно одобрили законопроект об усилении антироссийских санкций. Чтобы поправки вступили в силу, они должны получить одобрение президента США Дональда Трампа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ответ на этот шаг Вашингтона российский МИД опубликовал официальное заявление о том, что к 1 сентября число пребывающих в России американских дипломатов будет сокращено.

В результате общее количество персонала, занятого в дипломатических и консульских учреждениях США в России, сократится до 455 человек.

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