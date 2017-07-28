Авигдор Эскин, , 15:44 — REGNUM На этой неделе стало известно, что Минфин России сокращает финансирование двух основных неправительственных-проправительственных организаций, призванных продвигать российские интересы за рубежом. Такой шаг определённо указывает на скептицизм по отношению к деятельности этих структур. Однако можно в этом и уловить признаки хронического неверия в то, что «мягкая сила» может быть эффективна в эти дни в США и Западе, когда противороссийская индоктринация стала на самом деле навязчивой идеей, заразившей значительное большинство зодчих политики и общественной атмосферы.

У пессимизма тех, кто «наверху», есть причины. Вот уже почти тридцать лет движется НАТО на восток, а в агрессии обвиняют Москву. Если мы беспристрастно подсчитаем, сколько людей за это время стали прямыми жертвами силовых действий со стороны США и Запада и сравним это с числом погибших вследствие российских военных мероприятий, то цифры никак не подтвердят принятую версию об агрессивности Москвы. А коли при таком очевидном положении дел «западные партнёры» не хотят вести рационального диалога, основанного на обсуждении реальных фактов и событий, то стоит ли тратить время и средства?

Однако международная политика не терпит расположения духа «меня обидели». Чувство собственной правоты неоспоримо значимо, но оно требует усиленных попыток добиться пользы и результата. Успех сам по себе не может быть критерием добра, но в хождении по международной политике не обойтись без утилитарной шкалы оценки результатов действий.

Самое худшее при изучении причин стратегических неудач — это попытки перекладывать вину на других. Покуда во всем виноваты несговорчивые и нерадивые «они», нет места для надежды на успех. Достоинство свободного аналитического ума именно в выработке пути к успеху в любой сложившейся ситуации. Порабощенный разум же всегда винит каких-то «их».

При оценке деятельности российской «мягкой силы» в лице НКО и канала RT (Russia Today) придётся признать печальный характер складывающейся картины. Последние два голосования в Палате представителей и Сенате США — это жестокий приговор всем, кто призван донести до политиков и медийных деляг за океаном азбучные истины, с которых мы начали обсуждение. Это тотальное поражение российской дипломатии и «мягкой силы» в США. Мы не припомним такого «единопорывного» антироссийского настроя в Вашингтоне даже в самые лютые годы холодной войны. Мы можем припомнить единодушное осуждение СССР по вопросам, связанным с несоблюдением Москвой прав человека, но это были декларативные заявления, а не неистовые экономические санкции!

Первым шагом на пути к исправлению ошибок является признание их и понимание необходимости их преодоления и усовершенствования методики работы. Наш вопрос должен быть поставлен и перед самим МИДом России. Предложим ему обобщенное воззрение на деятельность России за рубежом.

Во многих направлениях мы найдём в нынешней работе послов доброй воли России отголоски советского опыта. Это касается выбора целевой аудитории. Передачи телеканала RT наиболее наглядно указывают на попытки вести дружественный диалог с теми, кого называли в былые времена «друзьями Советского Союза». Это делается упорно и целенаправленно, без учета того, что левые либералы давно уже не друзья Москве. Яркой иллюстрацией этого направления может быть постоянное привлечение к передачами левого английского радикала Джоржа Галлоуэя. Его критические высказывания в адрес США и собственно английского правительства могли быть приятны слуху телеведущих и продюсеров, но вот степень высочайшая степень дикости при мизерном влиянии влияния Галлоуэя в Англии была мизерна и до того, как он утратил своё место в парламенте.

Мы можем привести немало и других примеров левых радикалов, которых привлекают к телепердачам, а потом приглашают на конференции и симпозиумы вышеупомянутые НКО. Это сторонники диковинных теорий заговоров, заклятые атеисты и противники традиционализма и консерватизма во всех его нынешних проявлениях. Почти во всех, поправят меня. Эта идеологическая рать активно поддерживает завоз мусульманских иммигрантов в Европу. С их своеборазным традиционализмом они готовы мириться. Казалось бы, одного сего факта должно бы хватить вдосталь для оценки этих озабоченных левизной. Ан нет…

Наряду с ортодоксальной приверженностью разговорам с неомарксистами мы обнаруживаем фронтально антиизраильскую пропагандистскую линию, напоминающую времена разоблачения «израильской военщины». Но в чем смысл такой направленности?

В ходе минувшего месяца Кнессет Израиля провёл единовременное заседание с Госдумой по вопросу кощунственного сноса памятников советским воинам-освободителям в Польше, а затем утвердил законопроект о признании на государственном уровне 9 мая Праздником Победы. И в чем был политический смысл жёстких нападок на Израиль в российском телевещании в связи с попыткой установить металодетекторы возле Храмовой Горы после совершенного там теракта? Какую пользу может извлечь Россия от интенсивного отвращения от себя Израиля? И это после того, как сотрудничество с Израилем по вопросам фальсификации истории, а также в сфере борьбы с терроризмом и в случае координации действий в Сирии признано «наверху» чрезвычайно полезным и эффективным. И что за льгота России от радости в кругах исламистов от антиизраильских словесных налетов? Эти люди определенно не намереваются дружить и сотрудничать с Россией.

Кстати, это не только вопрос к телевещателям, ибо на проводящихся силами российских НКО конференциях и симпозиумах сам Израиль представлен всегда радикальными либералами, считающимися дома «пятой колонной», или серыми бывшими чиновниками из среды уходящего ныне неправящего класса либералов. Так происходит отчуждение израильских консерваторов и традиционалистов, которые являются новой израильской элитой и как раз и могли бы стать важными партнерами для России. Зачем их превращают в скептиков и антагонистов? Ибо когда они включают репортажи канала RT на английском, то спешат переключить на «Аль-Джазиру» из Катара в надежде снизить градус антиизраильского накала. И какая польза России от сего?

Помимо болезни перманентного повторения ошибок советской поры сегодняшние носители «мягкой силы» России из разу в раз поддаются соблазну работы с маргиналами. Не хочется возвращаться к скандалам, связанным с контактами некоторых негосударственных государственников с представителями одиозной венгерской партии «Йоббик». Но нельзя пройти мимо ошибочной ставки на Марин Ле Пен, которая была обречена на поражение в силу отсутствия личной привлекательности и таланта управления при хилой способности убеждения. Возможно, контакты с Ле Пен были бы полезны и приветственны, если её собеседниками стали бы депутаты от ЛДПР, к примеру. Но дело зашло куда дальше.

Примером такого же рода авантюры с маргиналами может стать сага депутата-коммуниста Леонида Калашникова с грузинскими парламентариями от «Альянса патриотов Грузии», с трудом преодолевшего пятипроцентный барьер и успевшего уронить себя после выборов ещё ниже. Тем не менее, депутат Калашников объявил недавно о создании неофициальной группы с тремя депутатами от «патриотов», сумев привлечь к этому и некоторых представителей официальной Москвы. А тут гром и молнии в грузинских СМИ! Вскоре после встречи в Москве депутат грузинского парламента Георгий Ломия был обвинён прокуратурой в похищении человека и издевательстве над ним. Все крупнейшие грузинские СМИ обсуждают это последние дни, а заодно упоминают московский вояж. Сильнейший удар по тем, кто хочет налаживать российско-грузинские отношения.

Признав вышеописанную тактику проигрышной, мы сможем приступит к обсуждению того, что следует делать на самом деле.