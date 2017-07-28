Песков — о словах Кадырова: речь не шла о смене работы

Москва, , 15:20 — REGNUM Заявлений об отставке со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова в Кремль не поступало, сообщил 28 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, заявлял ли Кадыров официально о желании уйти в отставку, Песков ответил:

«Нет, не поступало. Вряд ли это следует расценивать как заявление о смене работы, — сказал он. — Не нужно здесь прямолинейно это все рассматривать».

Песков пояснил, что высказывание Кадырова нужно воспринимать как демонстрацию значения, придаваемого главой Чечни мусульманской религии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля Кадыров заявил, что готов отказаться от своих полномочий и заняться охраной мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

«Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места», - сказал он.

Кадыров также заявил, что выступает против применения борьбы с терроризмом в качестве политического рычага, который давил бы на мусульман. По его мнению, права на Аль-Аксу следует передать Иордании.

Это заявление было сделано в связи с терактом в Иерусалиме 14 июля 2017 года. Напомним, после теракта в Иерусалиме были усилены меры безопасности, включавшие установку металлоискателей на двух входах на Храмовую гору.

Верующие восприняли наличие металлоискателей негативно, усмотрев в них намерение постепенно взять Храмовую гору под полный контроль.

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