Ещё один мурманский чиновник задержан по подозрению в мошенничестве

Мурманск, , 14:38 — REGNUM

После проверки правоохранительных органов в правительстве Мурманской области следователи возбудили уголовное дело. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации, заместитель руководителя государственного областного бюджетного учреждения «Управление по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области» подозревается в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

«В марте 2017 года подозреваемый, используя своё служебное положение и действуя из корыстных побуждений, совершил хищение бюджетных денежных средств, выделенных для обеспечения нужд правительства Мурманской области, — отметили в Управлении. — По уголовному делу работает следственно-оперативная группа».

Как отметили в мурманском Следственном комитете, в ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и заявят ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, это не первый случай, когда мурманского госслужащего подозревают в совершении преступления экономической направленности.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный коррупционный скандал в региональном правительстве разразился весной текущего года: в отношении уволенного министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвиры Макаровой завели уголовное дело, её подозревают в злоупотреблениями должностными полномочиями.

По данным следователей, с 2007 по 2015 год Макарова выступала учредителем дачного некоммерческого партнёрства, которому в аренду был передан земельный участок в Кольском районе Мурманской области в землях лесного фонда. Несмотря на действующий запрет, подозреваемая организовала на вышеуказанном участке строительство жилого дома для использования в личных целях.

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