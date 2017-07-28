В Севастополе политпартии подтвердили поддержку «единого кандидата»

Севастополь, , 13:48 — REGNUM Руководители Севастопольских региональных отделений политических партий подтвердили свою позицию в поддержку «единого кандидата» Романа Кияшко (КПРФ) на выборах губернатора субъекта. Об этом было сказано на пресс-конференции 27 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Изначально в межпартийную коалицию вошли 10 политпартий, верными договоренностям остались семь отделений. «Несмотря на разную политическую принадлежность», они считают, что «народный кандидат» является единственным, кто сможет конкурировать с Дмитрием Овсянниковым («Единая Россия»).

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«Здесь сыграли патриотические чувства и чувства любви к городу, который надо отстаивать. — сказал председатель отделения партии «Ветераны России» Сергей Бинали. — У каждой партии здесь есть свои полномочия, нам необязательно согласовывать свои решения с вышестоящим политическим органом».

«Мы вольны здесь на местах решать вопросы так, как в настоящий момент это понимаем. Севастопольцы хотят видеть севастопольца своим губернатором, которому доверяют ряд политических партий и общественных организаций», — заявил руководитель местного отделения партии «Справедливая Россия» Евгений Дубовик.

Руководитель отделения «Трудовой партии России» Сергей Балабанов, в свою очередь, заявил, что поддержка «единого кандидата» — это прерогатива местного отделения.

«Мы самостоятельны и адекватные. Поэтому не требуем дистанционного управления. Устав партии и севастопольского отделения не регламентирует согласования по таким вопросам, которые не дискредитируют в целом партию и не противоречат целям и задачам программы партии», — сказал Балабанов.

О своей поддержке Кияшко заявила «Партия Великое Отечество», которая считает, что «это способствует альтернативности и возможности выбора у севастопольцев».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, местные отделения политпартий столкнулись с негативной реакцией центральных штабов на свои действия.

Так, руководитель эсеров Сергей Миронов осудил инициативу севастопольского отделения по сбору 27 тыс. подписей горожан за самороспуск Законодательного собрания.

Руководитель «Справедливой России» заявил, что акция не была согласована с федеральным центром.

Скандальная ситуация в центральном штабе партии «Родина» с выдвижением и затем внезапным отзывом кандидата на выборах губернатора Севастополя привела к добровольному сложению полномочий ее руководителя Сергея Смольянинова. Вместе с ним партию покинули 10 человек.