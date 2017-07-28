Генсек ООН одобрил проводимые в Узбекистане реформы

Ташкент, , 13:52 — REGNUM Генсек ООН Антониу Гутерреш (António Manuel de Oliveira Guterres) направил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву послание, в котором одобрил проведение в стране широкомасштабных реформ, сообщает 28 июля МИД Узбекистана.

«В ходе нашей встречи меня впечатлило ваше четкое видение дальнейшего развития Республики Узбекистан, изложенное в вашей стратегии действий в 2017—2021 годах», — говорится в письме.

Генсек ООН подчеркнул, что «документ имеет много общего с целями устойчивого развития ООН и повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и может стать основой для еще большего расширения сотрудничества между Узбекистаном и ООН».

Также Гутерреш отметил, что полностью поддерживает усилия Мирзиёева по активизации сотрудничества с соседними странами.

Генсек ООН также выразил Мирзиёеву благодарность за сотрудничество с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии и за содействие в поездке в Нукус и Муйнак, которая была одной из основных целей его визита в Центральную Азию.

«Я был поражен тем, как быстро сокращается Аральское море, и глубоко тронут встречей с местными жителями, пострадавшими от последствий этой трагедии. Примите мои заверения в том, что ООН будет и впредь поддерживать Ваши усилия по устранению последствий этой катастрофы», — говорится в письме.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в Узбекистане разработана стратегия развития страны на 2017−21 годы, документ вынесен на общественное обсуждение. Стратегия включает в себя пять приоритетных направлений: модернизацию государственного управления, судебно-правовой системы, либерализацию экономики, реформы в социальном секторе и принципы внешней политики.

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