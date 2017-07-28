Путин одобрил секвестр дипломатов США

Москва, , 13:35 — REGNUM Заявление МИД РФ о сокращении числа американских дипломатов в ответ на очередные антироссийские санкции было одобрено российским президентом Владимиром Путиным, сообщил журналистам 28 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, подобные меры невозможны без санкционирования президентом», — сказал он.

По его словам, соответствующее решение было принято Москвой, не дожидаясь, когда законопроект подпишет американский президент. Весьма вероятно, что в итоге соответствующий закон в США будет принят.

«Технологически эта форма уже представляется почти окончательной», — пояснил пресс-секретарь президента.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, МИД РФ в ответ на решение американского сената по ужесточению антироссийских санкций сделал заявление о необходимости к 1 сентября 2017 года сократить количество американских дипломатов, работающих на территории России.

Согласно заявлению МИД РФ, общее количество сотрудников, занятых в американских дипломатических и консульских учреждениях России, сокращается до 455 человек.

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