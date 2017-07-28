В ЛНР начали выплачивать денежную помощь нуждающимся

Луганск, , 13:25 — REGNUM Депутат Народного совета ЛНР, исполняющий обязанности руководителя республиканского исполкома общественного движения «Мир Луганщине», председатель правления фонда «Милосердие» Николай Запорожцев проинформировал, что в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, начались выплаты очередной группе лиц, чьи заявления с просьбой о помощи были одобрены комиссией.

«Начались выплаты второй группе людей, это 68 человек. Это группа, которая рассмотрена на комиссии. Комиссия определила, кому необходимо дать выплаты, кому отказать, чье-то обращение перенести на следующее заседание, и рассмотрела размер этой помощи», — отметил Запорожцев.

Читайте также: Луганский реабилитационный центр готов бесплатно обучать детей с Украины

Законодатель добавил, что в ходе второго потока выплат денежную помощь получат как жители Луганской Народной Республики, так и подконтрольных ВСУ районов бывшей Луганской области

В частности, в первый день выплатной кампании помощь получила луганчанка Марина Калашникова.

«Хочу поблагодарить фонд «Милосердие» и его руководителя Запорожцева Николая Васильевича за оказанную мне материальную помощь. Я инвалид второй группы, инвалидов у нас поддерживают, и я попала под эту поддержку, чему очень рада. Очень хорошие, отзывчивые люди, никаких бюрократических процессов. У нас война с 2014 года — вот и сложная ситуация. И мать заболела, и я заболела из-за этой войны, и поэтому нам очень помогли, что дали деньги. Это лекарства, это жизнь для нас», — отметила Калашникова.

Читайте также: Украина прекратила подачу электроэнергии в ДНР и ЛНР

Выплаты первой группе обратившихся за помощью в фонд «Милосердие» начались в республике 16 июня. По решению комиссии на тот момент материальная помощь была выделена десятерым нуждающимся.

Ранее Запорожцев сообщал, что за помощью в «Милосердие» обратились более 700 социально незащищенных жителей ЛНР и подконтрольных Украине территорий республики в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса.