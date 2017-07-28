«Вашингтон полностью игнорирует экономические интересы стран ЕС»

Киев, , 13:03 — REGNUM Антироссийские санкции США — это не беспрецедентная поддержка Киева, как заявляют украинские политики и карманные эксперты, а попытка удовлетворить геополитические амбиции Америки, заявил журналистам сегодня, 28 июля, политик и общественный деятель Виктор Медведчук.

Лидер «Украинского выбора» считает, что уже само название законопроекта — «Противодействие противникам Америки через санкции» — свидетельствует о готовности США во имя противодействия «противникам Америки» — принести в жертву даже интересы американского крупного бизнеса.

«Как сообщает CNN со ссылкой на чиновников и конгрессменов, озабоченность по поводу введения новых антироссийских санкций выразили представители крупнейшего бизнеса США. Среди компаний, обеспокоенных возможными потерями от запланированных санкций, в частности, BP, Exxon, General Electric, Boeing, Citigroup, MasterCard, Visa. О возможных проблемах заявили также Ford, Dow Chemical, Procter & Gamble, International Paper, Caterpillar и Cummins», — обратил внимание Медведчук.

Кроме того, в угоду своим геополитическим амбициям, считает политик, Вашингтон полностью игнорирует требования ЕС уважать экономические интересы стран объединения.

«Законопроект о введении антироссийских санкций, которые затрагивают интересы европейских компаний, вызвал негативную реакцию ЕС и стал яблоком раздора между Брюсселем и Вашингтоном. Европейские энергокомпании еще накануне принятия Палатой представителей США решения о введении санкций назвали их «неприемлемыми». Однако в Вашингтоне (уже традиционно) не прислушались к мнению ЕС», — подчеркнул лидер «Украинского выбора».

Не стала аргументом для Вашингтона и реакция Еврокомиссии, заявившей о готовности должным образом отреагировать на действия США, отметил он.

«Поддержка 419 голосами законопроекта «Противодействие противникам Америки через санкции», а также заявление представителя сенатского комитета по международным отношениям Боба Коркера о том, что в Сенате «пришли к соглашению, которое позволит… положить законопроект на стол президенту», ― яркое свидетельство того, что США намерены стремиться к мировой гегемонии», — делает вывод лидер «Украинского выбора».