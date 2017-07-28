Москва ответила на санкционную агрессию Вашингтона сокращением штатов

Москва, , 13:13 — REGNUM Сокращение числа американских дипломатов, работающих в России, вводится в ответ на новые антироссийские рестрикции со стороны Вашингтона, сообщили 28 июля в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя одобрение американским сенатом законопроекта по усилению антироссийских санкции, в МИД отметили, что Вашингтон в очередной раз продемонстрировал крайнюю агрессивность в международных делах. При этом интересы других государств были высокомерно проигнорированы.

«В США принимаются решения о незаконных санкциях в отношении Российской Федерации, изымается российская дипломатическая собственность, оформленная в юридически обязывающих двусторонних документах, высылаются из страны российские дипломаты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия очевидным образом нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и общепризнанную дипломатическую практику.

Как подчеркнули в МИД РФ, очередной американский шаг показал, что российско-американские отношения стали заложником внутриполитической борьбы, разгоревшейся в самих Соединенных Штатах. Цель законопроекта — сформировать ситуацию, в которой у Вашингтона появились бы неоправданные преимущества в глобальной экономике.

В министерстве поставили Вашингтону условия, что до 1 сентября количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в российской столице, а также в генконсульствах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Владивостока, должно быть приведено в точное соответствие с количеством российских дипломатов и сотрудников технического персонала, находящихся в Соединенных Штатах.

«Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек», — сообщили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля американские сенаторы одобрили законопроект по антироссийским санкциям абсолютным большинством голосов: «за» высказались 98 человек из 100.

В очередной раз Россию бездоказательно обвинили во «вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года. Теперь предстоит еще один шаг - подписание законопроекта американским президентом Дональдом Трампом или наложение вето.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков: США теряют разум