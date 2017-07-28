Итальянский ученый: «Интересы США и Европы в отношении России отличаются»

Рим, , 13:00 — REGNUM Профессор Паоло Манассе, доцент макроэкономики университета Болоньи дал интервью интернет-журналу L'Indro, в котором прокомментировал новый пакет санкций, принятый США в отношении России. Так, ученый считает, что «Соединенные Штаты и Европа идут по параллельным дорогам». С одной стороны, есть американский конгресс, который только что принял самые жесткие санкции против России, а президент Трамп смущен, потому что он не может противостоять этому, не вызывая подозрений, его ведь тут же упрекнут в мягкой позиции в отношении России, которая, «кажется, каким-то образом помогла ему во время избирательной кампании».

Другая история для Европы, которая сегодня находится под влиянием интересов Германии. Германия настроена на сближение с Россией по экономическим причинам, связанным с основным газопроводом, который соединит ее с Россией. Таким образом, у США и Европы разные экономические и политические интересы, и новый ряд санкций в отношении России говорит об отсутствии тесного сотрудничества между Соединенными Штатами и Европой.

По мнению профессора, в краткосрочной и среднесрочной перспективе следует тщательно следить за Францией. Поскольку президент Макрон «ставит себя в качестве привилегированного собеседника с Трампом», и следует посмотреть, насколько будет успешной его роль в качестве посредника. Если это произойдет, как считает Паоло Манассе, будет возможно вернуться к более тесному сотрудничеству США и Европы. Если же нет, то расхождение интересов и стратегической политики между США и Европой в отношении России будет продолжаться и углубляться.

«Основной точкой столкновения между ЕС и США является жесткая линия против России, которую проводит Трамп и которую Европа не разделяет», — заявил в интервью профессор. Но Трамп не может поступить иначе, он находится в щекотливом положении. Не может противостоять санкциям, иначе подтвердит подозрения в сговоре с Россией.

На вопрос журналиста, следует ли надеется на то, что Россия когда-то отменит контрсанкции против Европы, Манассе ответил, что предсказать такое положение вещей трудно: «Если бы был конфликт между США и Европой, то это, конечно, создаст проблемы в отношениях и в международной торговле между Россией и Европой. Может иметь место и американский шантаж Европы, или наоборот, потому что интересы в отношении России расходятся».

Комментируя фразу президента России об ответных «болезненных санкциях», профессор заявил, что, скорее всего, Владимир Путин имел ввиду экономическую область. Однако, нельзя сказать, что президент России ошибается, поскольку со стороны различных сверхдержав «явно прослеживается двусмысленное отношение к России».